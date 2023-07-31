Політика

Чому мілітарі-блогери мовчать про Чонгарський міст

31 Липня 2023 06:54
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чонгар, ISW

Відсутність реакції російських військових блогерів на удар ЗСУ по Чонгарському мосту 29 липня демонструє помітний перелом у прокремлівській журналістиці про війну в Україні, вважають в Інституті вивчення війни (ISW). Це може свідчити про те, що Кремль дав вказівку утриматися від висвітлення певних тем.

У свіжому аналітичному огляді ISW вказується, що, на відміну від бурхливого обурення “військкорів” після удару по Чонгарському мосту 22 червня, тепер у середовищі російських військових блогерів “не помітили” українського удару або заяви призначеного Москвою “губернатора” окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Strom Shadow, націлених на міст.

Малоймовірно, що військові блогери добровільно проігнорують успішний чи неуспішний український удар по мосту, роблять висновок військові експерти. Причину такої зміни у висвітленні подій вони вбачають у “конкретній вказівці Кремля не висвітлювати порушення у роботі критично важливих наземних ліній постачання”.


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