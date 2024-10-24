Чоловік підірвався на протипіхотній міні на Херсонщині 

У Бериславському районі на Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні, його ушпиталили.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У результаті детонації протипіхотної міни постраждав чоловік 1975 року народження. Він втратив ногу та зазнав уламкових поранень. Чоловіка доставили до лікарні. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

“Закликаємо жителів області суворо дотримуватись правил мінної безпеки! Не відвідуйте місця, які ще не перевірили сапери. Не торкайтесь підозрілих знахідок, а одразу телефонуйте “101” або “102””.