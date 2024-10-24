Кримінал

Чоловік підірвався на протипіхотній міні на Херсонщині 
24 Жовтня 2024 14:26
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міна, херсонщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Бериславському районі на Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні, його ушпиталили.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У результаті детонації протипіхотної міни постраждав чоловік 1975 року народження. Він втратив ногу та зазнав уламкових поранень. Чоловіка доставили до лікарні. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу. 

“Закликаємо жителів області суворо дотримуватись правил мінної безпеки! Не відвідуйте місця, які ще не перевірили сапери. Не торкайтесь підозрілих знахідок, а одразу телефонуйте “101” або “102””.


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