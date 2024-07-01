На Рівненщині чоловік із автомата застрелив односельчанина і втік.

Про це йдеться у повідомленні поліції Рівненської області.

“30 червня, близько 20:30 на спецлінію 102 повідомив 45-річний житель селища Зарічне, що поблизу села Вовчиці, біля місцевого озера 54-річний односельчанин вистрелив у 35-річного мешканця села Серники…

Відомо, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель Зарічного здійснив кілька пострілів із автомата у бік 35-річного чоловіка. Стрілець був у стані алкогольного сп’яніння. Після скоєного він втік на автомобілі “Renault Master” білого кольору”.

Медики констатували смерть потерпілого. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України “Умисне вбивство”.