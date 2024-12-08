Чоловічій масстарт у Контіолахті: Дудченко увійшов у топ-15

На етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті відбувся перший чоловічий масстарт сезону. У змаганнях взяли участь одразу троє українських біатлоністів: Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний. Зокрема, Мандзин, дебютант масстарту, стартував у синій майці лідера серед спортсменів до 23 років.

Хід гонки

На першому вогневому рубежі з усіх українців бездоганно стріляв лише Антон Дудченко, який закрив усі п’ять мішеней. Мандзин і Підручний припустилися по одному промаху. Після цього Антон закріпився у топ-20, завершивши перший етап на 13-й позиції.

На другій стрільбі лежачи Дудченко втратив кілька позицій ходом, але залишився без промахів, повернувшись до топ-20. Водночас Мандзин та Підручний знову отримали по одному штрафному колу.

Третій вогневий рубіж став визначальним для Дудченка — завдяки швидкій та точній стрільбі він піднявся на 11-те місце. Мандзин також впорався без помилок, а Підручний знову припустився одного промаху на стійці, що відкинуло його поза топ-20.

Результати українців

Антон Дудченко завершив гонку без жодного промаху. На останній стрільбі він зберіг позицію у топ-15, а на фінішному спурті обігнав словацького біатлоніста Якова Фака, фінішувавши 12-м. Натомість Мандзин і Підручний на завершальній стрільбі допустили по два промахи, що не дозволило їм увійти до двадцятки найкращих.

Переможці масстарту

Гонку виграв француз Ерік Перро, допустивши лише одну помилку на вогневих рубежах. Він випередив найближчого суперника на 9,1 секунди. За друге місце боролися Стурла Легрейд із Норвегії та Кантен Фійон Має з Франції. У напруженій дуелі француз здолав опонента на знаменитій “стіні” Контіолахті, здобувши срібло, а Легрейд фінішував третім.