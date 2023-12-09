Чеський журнал запропонував уніформу для олімпійців з РФ

Чеський журнал Reflex відреагував на допуск спортсменів з Білорусі та Росії до участі в Олімпіаді-2024.

Видання запропонувало свої варіанти «нейтральних» уніформ, які допомогла згенерувати нейромережа Midjourney.

Поки російські військові на чолі з військовим злочинцем Володимиром Путіним все ще вбивають мирних жителів в Україні, викрадають українських жінок, ґвалтують і катують усіх, хто до них потрапляє, Міжнародний олімпійський комітет подумав, що було б чудовою ідеєю відправити російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду в Париж під нейтральним прапором. Ми «аплодуємо» та схвалюємо рішення за умови, що спортсмени будуть носити колекцію, яку ми створили для них за допомогою штучного інтелекту Midjourney.