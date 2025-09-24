Черговий удар по “Десні”: ворог застосував два “Іскандери”

Сьогодні, 24 вересня, російські війська завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ України. Серед застосованих засобів ураження були дві балістичні ракети «Іскандер». Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося; на місці працюють екстрені служби, пораненим оперативно надається необхідна медична допомога.

Командування Сухопутних військ не повідомляє який саме центр було уражено, але моніторингові канали вказують, що мова йде саме про “Десну” у Чернігівській області.

Це вже не вперше навчальні об’єкти опиняються під прицілом на Чернігівщині. 17 травня 2022 року авіаудар по селищу Десна, де розташований навчальний центр Збройних сил, призвів до загибелі 87 людей, про що повідомляв президент України; тоді це стало однією з найбільших одномоментних втрат від початку повномасштабної війни.

Наприкінці липня 2025 року Сухопутні війська інформували про удар по території одного з навчальних підрозділів із трьома загиблими та 18 пораненими; низка українських медіа вказувала, що йшлося про об’єкт у Чернігівській області та застосування двох ракет «Іскандер».

Також у серпні 2025 року місцеві видання повідомляли про нічний ракетний удар балістикою по навчальному центру на Чернігівщині з жертвами та пораненими.

За даними командування, з метою збереження життя і здоров’я особового складу “триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями, а також вживаються додаткові заходи безпеки під час ракетних і повітряних атак”.