Суспільство

Через ворожу атаку по Україні виникли перебої в енергосистемі Молдови 
26 Серпня 2024 13:15
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молдова, ракетний удар
Прапор Молдови / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

26 серпня  через масовані російські удари по території України у Молдові виникли перебої в енергетичній системі.

Про це повідомляє NewsMaker.

Відомо, що перебої зафіксували в енергосистемі загального блоку Україна – Молдова. Державне підприємство країни Moldelectrica водночас запевнило, що ситуація під контролем.

“Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі загального блоку Україна – Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру. Зараз ситуація знаходиться під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями”, – йдеться у заяві підприємства.


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