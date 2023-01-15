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Через пошкодження ТЕС збільшився дефіцит електроенергії, – “Укренерго”

15 Січня 2023 15:51
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електропостачання

На ранок неділі, 15 січня, в енергосистемі збільшився дефіцит через зупинку або зниження виробітку пошкодженими ТЕС, відбуваються відновлювальні роботи після 12-го ракетного удару РФ.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”. 

“Вчора ворог намагався  прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження  обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання,  пропорційно для всіх областей”, – йдеться в повідомленні. 

В компанії додають, що обмеження діятимуть протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть  збільшитись. 

Додаткову інформацію про ситуацію саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго). 

Перелік операторів можна переглянути тут.


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