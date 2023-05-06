Через чотири місяці робіт енергетики повністю заживили Гракове на Харківщині

У селі Гракове Чкаловської громади пошкоджень зазнало понад 80% електричного обладнання. Через активні бойові дії тут повністю або частково було зруйновано опори, дроти та підстанції.

Енергетикам знадобилося приблизно чотири місяці для того, щоб заживити населений пункт. Спочатку сапери розмінували траси ліній електропередачі, а вже потім свою роботу розпочали енергетики, повідомляють у Харуівській ОВА.

Загалом фахівці «Харківобленерго» відновили лінію та підстанцію 35 кВ, які живлять Гракове, та виконали ремонт внутрішньої мережі села — ліній 10 кВ та 0,4 кВ.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, усього було відновлено 5 електропідстанцій, на 3-х з них встановлено нові трансформатори, змонтовано понад 60 нових опор та відновлено більше 37 км мереж різного типу.

«Дякую нашим енергетикам та піротехнікам за їхню щоденну самовіддану роботу. Відновлення електропостачання для усіх мешканців деокупованих територій залишається для нас одним з головних пріоритетів. Працюємо далі», — зазначив Олег Синєгубов.