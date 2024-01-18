Через атаку Шахедами є руйнування на Херсонщині та Миколаївщині 

Внаслідок нічної атаки росіян безпілотниками в Херсоні пошкоджено будинки й поранено жінку, у Бериславській громаді Херсонської області удар прийшовся по агропідприємству, в Баштанському районі Миколаївської області уламки дронів упали на ангар сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, голова Миколаївської обласної військової держадміністрації ВІталій Кім

“Вночі чергова масована дронова атака російських окупаційних військ була спрямована зі східного узбережжя Азовського моря по південних регіонах.

Цього разу основна бойова робота тривала на Миколаївщині. Тут підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 8 БпЛА типу “Shahed-131/136”, ще один – на Херсонщині.

На жаль, ворог зумів поцілити по житлових кварталах Херсона, де пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку, а також по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонсьої області, де обійшлось без постраждалих.

В Баштанському районі Миколаївщини уламками збитих дронів завдано руйнувань ангару сільгосппідприємства. Люди не постраждали”.

Віталій Кім повідомив, що впродовж доби силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий дрон-камікадзе “Ланцет” та 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Попередньої ночі, 17 січня, під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих немає, повідомив Кім.