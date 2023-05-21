Суспільство

Череватий розповів, чи відійшли українські військові з Бахмута

21 Травня 2023 13:03
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бахмут

Українські військові продовжують утримувати позиції у Бахмуті та відбивати атаки окупантів. Захисники не залишили місто.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у коментарі “Суспільному“.

“Президент правильно сказав — місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої”, — зазначив він.

За словами Череватого, Росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.

“Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись. Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута”, – написала вона.


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