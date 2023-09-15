“Чекаємо на хороші новини”. Залужний зустрівся з військовими США та Британії

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зустрівся з американськими та британськими військовими союзниками.

“Детально ознайомив союзників з оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій”, – написав Залужний.

За його словами, були обговорені й потреби українських бійців в техніці, снарядах та озброєнні.

“Чекаємо на хороші новини”, – зазначив Залужний.

Ще однією темою обговорення стало питання посилення української ППО, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.

Окремо Залужний обговорив із західними військовими союзниками ситуацію в Чорному морі.