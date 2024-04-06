Бєлгород випробував на собі атаку РСЗВ

Бєлгородські канали повідомили про вибухи в місті після попередження влади про ракетну атаку.

За словами місцевого губернатора В’ячеслава Гладкова, ніхто не постраждав. Він не уточнив, якою зброєю обстрілювали обласний центр.

Пошкодження, за його словами, дістали сім багатоквартирних будинків. Гладков також підтвердив повідомлення про пожежу в приватному будинку в селищі Дубове.

Крім того, у Бєлгороді постраждала адміністративна будівля (телеграм-канали писали про влучання в басейн) і п’ять автомобілів.

“Напевно, ця кількість зросте, коли власники вийдуть на вулицю і побачать пошкодження. На жаль, розліт осколків завжди великий. Пошкоджень автомобілів у нас величезна кількість”, – написав Гладков у телеграмі.

Міноборони Росії заявило, що вранці над Бєлгородською областю засоби ППО знищили 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 Vampire. Міноборони при цьому не коментує наслідки обстрілу.