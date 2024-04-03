Булгакова визнали символом російської імперської політики

Інститут нацпам’яті визнав письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики.

Про це йдеться у висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті.

“Булгаков, попри те, що жив у Києві, зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників”, – йдеться у висновку комісії.

Серед усіх тодішніх письменників він “стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні”, а у творах письменника немає жодного позитивного персонажа-українця.

Тож в інституті нацпам’яті заявили, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників в Україні було втіленням русифікації як складової російської імперської політики.