Суспільство

Булгакова визнали символом російської імперської політики

3 Квітня 2024 18:31
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Пам’ятник Михайлу Булгакову у Києв / Фото: kyiv-city.com

Інститут нацпам’яті визнав письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики.

Про це йдеться у висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті.

“Булгаков, попри те, що жив у Києві, зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників”, – йдеться у висновку комісії.

Серед усіх тодішніх письменників він “стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні”, а у творах письменника немає жодного позитивного персонажа-українця.

Тож в інституті нацпам’яті заявили, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників в Україні було втіленням русифікації як складової російської імперської політики.


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