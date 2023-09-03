Бухарест та Кишинів засудили чергову російську атаку на Одеську область

“Я рішуче засуджую жорстокий напад Росії на портову інфраструктуру на Одещині. Росія має понести відповідальність за кожен зруйнований об’єкт інфраструктури. Я думаю зараз про всіх постраждалих. Молдова рішуче продовжить підтримувати Україну” – написала президент Молдови Майя Санду в соцмережі Х (колишній твіттер).

Радіо Молдова також повідомляє, що недільні російські удари засудив міністр оборони Румунії Ангел Тилвер. За його словами, міністерство оборони слідкує за ситуацією в Ренійському порту і не бачить військової загрози румунській безпеці.

Ренійський та Ізмаїльський морські порти стали основними для України під час експорту зерна після того, як Росія вийшла із зернової угоди, яка дозволяла вивозити українську сільськогосподарську продукцію Чорним морем.

Росія здійснила масовану атаку безпілотниками на Одещині в неділю. Повітряні сили України повідомили, що збили 22 із 25 ударних іранських дронів. Двоє людей отримали поранення.