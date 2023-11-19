Суспільство

Будинок, у якому народився Гітлер, переобладнають у поліцейську дільницю

19 Листопада 2023 15:39
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австрія

Уряд Австрії прийняв рішення переобладнати будинок, у якому народився Адольф Гітлер, розташований у місті Браунау-ам-Інн, на поліцейську дільницю, пише The New York Times.

Це рішення викликало дискусію серед місцевих мешканців та істориків. Будинок, розташований за адресою Salzburger Vorstadt 15, де Гітлер провів перші місяці свого життя, вже давно є предметом суперечок, залучаючи туристів та інколи неонацистів.

У 2017 році уряд експропріював об’єкт, щоб запобігти його нецільовому використанню, і в жовтні розпочав реставрацію.

Аннет Поммер, викладач історії, разом з іншими вважає, що це втрачена можливість. Вони стверджують, що будинок слід використовувати як музей або освітній простір для вивчення ролі Австрії в нацистському режимі, що особливо актуально в умовах нинішнього зростання антисемітизму та ультраправої політики в Європі.

Після Другої світової війни будівля, в якій колись була таверна, використовувалася з різною метою, у тому числі як бібліотека, школа, банк і центр для людей з обмеженими можливостями, доки не була конфіскована урядом. Реконструкція, що включає значні архітектурні зміни, спрямована на те, щоб позбавити його символічної сили.

Перед будинком встановлений меморіальний камінь із посланням проти фашизму, здобутий із кар’єру концентраційного табору Маутхаузен.

Незважаючи на рішення уряду, багато місцевих жителів та істориків хочуть, щоб будинок сприяв національному діалогу про нацистське минуле Австрії та служив символом толерантності та розуміння історії.


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