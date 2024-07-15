“Будемо працювати”: Зеленський про ймовірне президентство Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі обрання Дональда Трампа на посаду глави Сполучених Штатів, він буде з ним працювати.

Про це він сказав на пресконференції 15 липня.

“Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь”, — пояснив Зеленський.

Зеленський зауважив, що серед республіканців є різні позиції, зокрема й “більш праві, радикальні”.

“Але хочу вам сказати: більшість у Республіканській партії підтримує Україну і народ України”, – підсумував він.