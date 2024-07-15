Політика

“Будемо працювати”: Зеленський про ймовірне президентство Трампа
15 Липня 2024 15:44
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зеленський, трамп
Участь президента Володимира Зеленського у заходах з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі обрання Дональда Трампа на посаду глави Сполучених Штатів, він буде з ним працювати.

Про це він сказав на пресконференції 15 липня.

“Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь”, — пояснив Зеленський.

Зеленський зауважив, що серед республіканців є різні позиції, зокрема й “більш праві, радикальні”.

“Але хочу вам сказати: більшість у Республіканській партії підтримує Україну і народ України”, – підсумував він.


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“Будемо працювати”: Зеленський про ймовірне президентство Трампа
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