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Буданов повідомив деталі вбивства Кірєєва

22 Січня 2023 13:47
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сбу, буданов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що співробітник розвідки Денис Кірєєв, якого Служба безпеки називала зрадником, був вбитий в автомобілі СБУ.

“Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Це просто для розуміння вам. Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури…

Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт”, – розповів Буданов в інтерв’ю “Радіо Свобода“.

Буданов повідомив, що не очікував таких дій СБУ проти штатного співробітника розвідки. Також він розповів, що мав розмову про Кірєєва з головою СБУ на той час Іваном Бакановим, і той “нічого толком не зміг пояснити”.

“Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все”, – заявив голова розвідки.

Буданов не зміг розповісти, чи працюють люди, причетні до цього, досі в СБУ, оскільки триває слідство.


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