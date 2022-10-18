Буданов не впевнений чи живий Путін

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що російський диктатор Володимир Путіна мав значні проблеми зі здоров’ям, але чи живий він, чи ні – наразі точної відповіді нема.

Про це очільник ГУР розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL.

На запитання, чи живий Путін, Буданов відповів, що це “ще одне питання, на яке він зараз не може дати відповідь до кінця”.

“Те, що у нього були дуже значні проблеми зі здоров’ям весною, це я вам підтверджу. Чи живий він зараз? Давайте дочекаємось того моменту, коли пройде трансфер влади в РФ, можливо тільки тоді ми зможемо дізнатись правду: якщо він загинув, то коли це було, або якщо живий ще, то як він закінчить своє життя”, – наголосив він.

Варто зазначити, що нещодавно британська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін може бути вже мертвий, а його роль виконують двійники. За даними ж української розвідки, диктатор серйозно хворий, і це давно не таємниця. Путін майже одночасно з’являється в різних місцях, а його звички іноді змінюються так само, як і зовнішність.