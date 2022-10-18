Політика

Буданов не впевнений чи живий Путін

18 Жовтня 2022 17:05
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путін

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що російський диктатор Володимир Путіна мав значні проблеми зі здоров’ям, але чи живий він, чи ні – наразі точної відповіді нема.

Про це очільник ГУР розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL.

На запитання, чи живий Путін, Буданов відповів, що це “ще одне питання, на яке він зараз не може дати відповідь до кінця”.

“Те, що у нього були дуже значні проблеми зі здоров’ям весною, це я вам підтверджу. Чи живий він зараз? Давайте дочекаємось того моменту, коли пройде трансфер влади в РФ, можливо тільки тоді ми зможемо дізнатись правду: якщо він загинув, то коли це було, або якщо живий ще, то як він закінчить своє життя”, – наголосив він.

Варто зазначити, що нещодавно британська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін може бути вже мертвий, а його роль виконують двійники. За даними ж української розвідки, диктатор серйозно хворий, і це давно не таємниця. Путін майже одночасно з’являється в різних місцях, а його звички іноді змінюються так само, як і зовнішність.


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