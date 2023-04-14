Британська військова розвідка: ЗСУ організовано відходять із позицій у Бахмуті

Сьогодні щоденний тред від військової розвідки у твіттері Міністерства оборони Великобританії – про ситуацію в Бахмуті:

Росія активізувала штурм Бахмута Донецької області, оскільки сили російського Міноборони та ПВК “Вагнер” покращили взаємодію. Українські війська все ще обороняються в західних районах міста, але в останні 48 годин зазнали особливо інтенсивного артобстрілу.

Штурмові групи “Вагнера” продовжують наступати в центральній частині Бахмута, а російські повітряно-десантні війська прикривають їх з флангів – на північ і на південь.

Українські сили зазнають значних труднощів із постачанням, але з тих позицій, якими вони були змушені поступитися, вони відійшли організовано.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Uwdj673FU2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 14, 2023