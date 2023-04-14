Політика

Британська військова розвідка: ЗСУ організовано відходять із позицій у Бахмуті

14 Квітня 2023 09:37
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розвідка британії, бахмут

Сьогодні щоденний тред від військової розвідки у твіттері Міністерства оборони Великобританії – про ситуацію в Бахмуті:

Росія активізувала штурм Бахмута Донецької області, оскільки сили російського Міноборони та ПВК “Вагнер” покращили взаємодію. Українські війська все ще обороняються в західних районах міста, але в останні 48 годин зазнали особливо інтенсивного артобстрілу.

Штурмові групи “Вагнера” продовжують наступати в центральній частині Бахмута, а російські повітряно-десантні війська прикривають їх з флангів – на північ і на південь.

Українські сили зазнають значних труднощів із постачанням, але з тих позицій, якими вони були змушені поступитися, вони відійшли організовано.


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