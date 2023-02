Британська розвідка звернула увагу на деградацію військового експортного потенціалу РФ

Роль Росії як надійного експортера зброї, ймовірно, підривається її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями, повідомляє розвідка Великобританії у щоденній доповіді.

За даними аналітиків, ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. “Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нововиробленої зброї власними силами в Україні, а не постачанню експортним партнерам”, – йдеться у доповіді.

Там зазначається також, що дефіцит компонентів, ймовірно, впливає на виробництво обладнання для експорту, наприклад, бронетехніки, ударних гелікоптерів і систем ППО.

“Крім того, здатність Росії підтримувати послуги підтримки існуючих експортних контрактів, такі як забезпечення запасними частинами та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно зруйнована принаймні протягом наступних трьох-п’яти років”, – прогнозують у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/9fAjCUB3J7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b8uh2GQxgk