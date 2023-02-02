Економіка

Британська розвідка звернула увагу на деградацію військового експортного потенціалу РФ

2 Лютого 2023 09:04
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розвідка британії

Роль Росії як надійного експортера зброї, ймовірно, підривається її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями, повідомляє розвідка Великобританії у щоденній доповіді.

За даними аналітиків, ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. “Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нововиробленої зброї власними силами в Україні, а не постачанню експортним партнерам”, – йдеться у доповіді.

Там зазначається також, що дефіцит компонентів, ймовірно, впливає на виробництво обладнання для експорту, наприклад, бронетехніки, ударних гелікоптерів і систем ППО.

“Крім того, здатність Росії підтримувати послуги підтримки існуючих експортних контрактів, такі як забезпечення запасними частинами та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно зруйнована принаймні протягом наступних трьох-п’яти років”, – прогнозують у британській розвідці.


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