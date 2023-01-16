Британська розвідка: ЗСУ, ймовірно, зберігають позиції у Соледарі

Щоденне зведення британської розвідки у понеділок присвячене бойовим діям на Донбасі та обмеженим успіхам Росії та України на фронті.

У вихідні на дільницях фронту на Донбасі – в районі Бахмута та Кремінної – тривали запеклі бої. Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України майже напевно зберігали позиції в Соледарі, на північ від Бахмута, перед атаками ПВК “Вагнер”, що тривають [Росія стверджує, що Соледар був захоплений ще 13 січня, Україна це не підтверджує].

Бойові дії навколо Кремінної характеризувались складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід, на околицю міста Кремінна.

За останні шість тижнів і Росія, і Україна у важких боях досягли обмежених успіхів у різних секторах. У цих обставинах ключовим завданням для обох сторін є створення підрозділів наразі незадіяних на фронті боєздатних військ, які зможуть використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LO82vM2DDX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 16, 2023