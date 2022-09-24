Політика

Британська розвідка: ударами по греблях Росія не досягне військових успіхів

24 Вересня 2022 11:25
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Сьогоднішнє зведення британського міністерства оборони присвячене недавнім нападам Росії на греблі, що перекривають річки в Центральній та Східній Україні. Місцева влада висловлювала серйозне занепокоєння, що у разі прориву цих гідроспоруд прилеглим населеним пунктам загрожують повені. При цьому військових успіхів руйнуванням гребель Росія навряд чи досягне, вважають у міноборони Британії.

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що 21 і 22 вересня російські війська завдали ударів по греблі Печенізького водосховища на річці Сіверський Донець з використанням балістичних ракет ближньої дії або іншої подібної зброї. 15 вересня Росія завдала ракетних ударів по Карачунівській греблі на річці Інгулець поряд із Кривим Рогом.

Українські війська просуваються вздовж обох рік у напрямку течії. Російські командири, стурбовані перешкодами на шляху своєї операції, зважаючи на все, намагаються бити по шлюзових воротах гребель, щоб затопити точки переправи української армії.

Ці напади не повинні серйозно перешкодити просуванню українських військ, оскільки пошкоджені греблі знаходяться досить далеко від зон воєнних дій, зазначають фахівці міноборони Британії.


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