Політика

Британська розвідка: Росія збільшила кількість бойових вильотів

16 Лютого 2023 10:01
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розвідка британії

Росія збільшила кількість бойових вильотів за останній тиждень після кількох відносно спокійних тижнів, зазначає британська розвідка у своєму ранковому зведенні.

Загалом російська авіація поки що відстає у цій війні через стримування українськими ППО та розосередженого базування через загрози ударів по російських аеродромах. Російські літаки діють практично лише над територією, що утримується Росією, зазначає розвідка.

У зведенні також оцінюється склад російських ВКС: у Росії майже незайманим зберігся флот із 1500 бойових літаків з екіпажем. Однак малоймовірно, що Росія різко розширить свою повітряну кампанію, оскільки це одразу призведе до значних втрат літаків.


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