Британська розвідка проаналізувала навчання ВМФ РФ “Океан-2024”

У вересні Військово-морський флот Російської Федерації провів масштабні стратегічні навчання «Океан-24». Вони стали першими з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Як зазначає розвідка Великобританії, до 2022 року Росія проводила щорічні навчання за участю всіх своїх збройних сил – Спільні стратегічні навчання (ССН), але останні два були скасовані через війну в Україні.

“Навчання «Океан-24», ймовірно, були спробою продемонструвати можливості і потенціал, незважаючи на війну. У перших повідомленнях російських ЗМІ йшлося про те, що в навчаннях «Океан-2024» буде задіяно понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 000 військовослужбовців, які проводитимуть операції в Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також Тихому і Північному Льодовитому океанах.

Навчання дійсно проходили в цих регіонах, але Росія майже напевно сильно перебільшила ці цифри, оскільки на даний момент для участі в них доступно лише близько 300 кораблів.

У Чорному морі навчання «Океан-2024» не проводилися, що, найімовірніше, пов’язано з українськими атаками в перші шість місяців 2024 року”, – йдеться у доповіді британської розвідки.

