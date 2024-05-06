Суспільство

Британська розвідка повідомила, що в Україні на боці РФ воюють близько 9000 чеченців

6 Травня 2024 14:32
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війна, рф
Ілюстративне фото / Getty Images

На сьогодні у чеченських підрозділах служать близько 9 000 осіб, які воюють в Україні на боці РФ.

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки. 

Як зазначається, проросійські чеченські сили почали воювати в Україні ще з 2014 року, а додаткові чеченські формування були направлені в Україну на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Однак, зазнавши перших значних втрат, чеченські підрозділи були здебільшого обмежені проведенням операцій з охорони тилових районів, а за свої витівки в соціальних мережах їх стали називати “військами ТікТок”, пишуть аналітики. Після того, як у травні 2023 року російська ПВК “Вагнер” відійшла від лінії фронту, чеченські підрозділи знову повернулися до служби на фронті.

«Цілком імовірно, що підрозділи чеченського спецназу несуть головний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує проводити операції з охорони тилу», – йдеться у звіті.

Також аналітики зазначають, що, окрім надання особового складу, іншим ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є підготовка російських кадрів. Посилаючись на дані чеченського керівництва, з 2022 року в російському університеті спецназу в Гудермесі пройшли підготовку близько 42 000 російських військовослужбовців.

«Однак, найімовірніше, особовий склад проходить в університеті лише 10-денну підготовку, що ставить під сумнів ефективність навчання та самого закладу», – підкреслюють аналітики.


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