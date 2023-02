Британська розвідка оцінила втрати окупантів у живій силі

Сили міноборони Росії та приватних військових компаній, ймовірно, втратили від 175 до 200 000 осіб у якості постраждалих від початку вторгнення в Україну. Це, ймовірно, включає приблизно 40-60 000 людей убитих, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Рівень втрат у Росії значно збільшився з вересня 2022 року, коли було запроваджено “часткову мобілізацію”, констатують у відомстві.

За сучасними мірками ці цифри являють собою високе співвідношенням убитих і поранених. Це майже напевно пов’язане із надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини збройних сил.

Артилерія майже напевно спричинила більшість втрат Росії. Сили ПВК “Вагнер” задіяли велику кількість ув’язнених-новобранців. У них, ймовірно, рівень втрат сягає 50%.

