Політика

Британська розвідка оцінила втрати окупантів у живій силі

17 Лютого 2023 10:33
25
читать на русском →
розвідка британії

Сили міноборони Росії та приватних військових компаній, ймовірно, втратили від 175 до 200 000 осіб у якості постраждалих від початку вторгнення в Україну. Це, ймовірно, включає приблизно 40-60 000 людей убитих, йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Рівень втрат у Росії значно збільшився з вересня 2022 року, коли було запроваджено “часткову мобілізацію”, констатують у відомстві.

За сучасними мірками ці цифри являють собою високе співвідношенням убитих і поранених. Це майже напевно пов’язане із надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини збройних сил.

Артилерія майже напевно спричинила більшість втрат Росії. Сили ПВК “Вагнер” задіяли велику кількість ув’язнених-новобранців. У них, ймовірно, рівень втрат сягає 50%.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Лютого 2023 10:33
25

Британська розвідка оцінила втрати окупантів у живій силі
17 Лютого 2023 11:25
0

Проїзд у Харкові залишиться безкоштовним, поки у міста вистачить можливостей – Терехов
17 Лютого 2023 10:56
13

Схоже, російські війська навряд чи візьмуть Бахмут до 24 лютого – ISW
17 Лютого 2023 10:17
41

Харків’яни поступово переходять на українську мову – Терехов
17 Лютого 2023 09:49
100

Прокуратура показала наслідки прильотів по Харкову
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
усі думки