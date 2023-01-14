Британська розвідка назвала мету виведення кораблів РФ з Новоросійська

Росія вивела групу своїх кораблів Чорноморського флоту з Новоросійська для розосередження, оскільки вважає, що ідентифікувала загрозу для них.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

11 січня 2023 року група кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) Росії у складі не менше 10 осіб вийшла з Новоросійського військово-морського об’єкта.

Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ця діяльність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила.

Малоймовірно, що розгортання означає підготовку до незвичайних ударів крилатими ракетами морського базування. Дуже малоймовірно, що флот готується до десантних операцій.

ЧФ здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями.