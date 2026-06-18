Британія підготувала допомогу Україні на £752 млн — у пакеті 150 тисяч дронів та понад 350 ракет і радарів ППО

Велика Британія підготувала для України пакет військової допомоги на 752 мільйони фунтів стерлінгів. Фінансування здійснюється за рахунок кредиту ERA, забезпеченого доходами від заморожених російських суверенних активів.

Про це йдеться в релізі на сайті британського уряду.

У межах пакета Україна має отримати 150 тисяч безпілотників українського виробництва до кінця 2026 року, а також понад 350 ракет і радарів протиповітряної оборони, зокрема легкі багатоцільові ракети LMM і наземні радарні системи.

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Пакет фінансується за рахунок кредиту Великої Британії для України в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Кредит забезпечений доходами від заморожених російських суверенних активів.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що обладнання має допомогти Україні протистояти російським атакам та посилити захист від ракетних і дронових ударів.

Про передачу дронів і засобів ППО оголосив міністр оборони Великої Британії Дан Джарвіс під час зустрічі міністрів оборони НАТО та Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.

Також Велика Британія підтвердила, що бере командування штабом Багатонаціональних сил для України (MNF-U). Генерал-майор Том Бейтман наступного місяця очолить командування у званні генерал-лейтенанта.

Штаб MNF-U координуватиме підтримку України та допомагатиме підготувати довгострокове відновлення Збройних сил України у разі укладення мирної угоди.