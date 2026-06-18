        Техно

        Британія підготувала допомогу Україні на £752 млн — у пакеті 150 тисяч дронів та понад 350 ракет і радарів ППО

        Галина Шподарева
        18 Червня 2026 17:54
        БпЛА QinetiQ Banshee Jet 80 / Фото: UK Navy
        БпЛА QinetiQ Banshee Jet 80 / Фото: UK Navy

        Велика Британія підготувала для України пакет військової допомоги на 752 мільйони фунтів стерлінгів. Фінансування здійснюється за рахунок кредиту ERA, забезпеченого доходами від заморожених російських суверенних активів.

        Про це йдеться в релізі на сайті британського уряду.

        У межах пакета Україна має отримати 150 тисяч безпілотників українського виробництва до кінця 2026 року, а також понад 350 ракет і радарів протиповітряної оборони, зокрема легкі багатоцільові ракети LMM і наземні радарні системи.

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        Пакет фінансується за рахунок кредиту Великої Британії для України в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Кредит забезпечений доходами від заморожених російських суверенних активів.

        У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що обладнання має допомогти Україні протистояти російським атакам та посилити захист від ракетних і дронових ударів.

        Про передачу дронів і засобів ППО оголосив міністр оборони Великої Британії Дан Джарвіс під час зустрічі міністрів оборони НАТО та Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.

        Також Велика Британія підтвердила, що бере командування штабом Багатонаціональних сил для України (MNF-U). Генерал-майор Том Бейтман наступного місяця очолить командування у званні генерал-лейтенанта.

        Штаб MNF-U координуватиме підтримку України та допомагатиме підготувати довгострокове відновлення Збройних сил України у разі укладення мирної угоди.


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