Політика

Британія надасть Україні 2,5 млрд фунтів військової підтримки

12 Січня 2024 17:13
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британія, допомога, україна

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

“Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни – це пакет на 2,5 млрд фунтів стерлінгів”, – сказав Ріші Сунак.

Він також розповів, що увійде у пакет допомоги.

“Він охоплюватиме додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів. Також будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових”, – заявив прем’єр Британії.

За словами президента Володимира Зеленського, допомога від Британії продовжить надходити і в наступні роки.

“Британія гарантує 2,5 мільярди на цей рік, і ця допомога продовжиться в наступні роки. Термін дії – десять років”, – сказав Зеленський.


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