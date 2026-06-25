Британія може продати нафту із затриманого російського танкера за £35 млн і спрямувати гроші на допомогу Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розглядає план продажу російської нафти, вилученої із затриманого тіньового танкера, щоб спрямувати кошти на підтримку України. Про це пише The Telegraph.

За даними видання, британські міністри можуть провести аукціон із продажу 100 тисяч тонн російської сирої нафти, яка перебуває на борту танкера Smyrtos.

Судно 14 червня зупинили Королівські морські піхотинці у Ла-Манші. За інформацією The Telegraph, танкер входив до тіньового флоту Володимира Путіна і перевозив нафту з порушенням британського санкційного законодавства.

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Після затримання судно перебуває на якорі біля узбережжя Веймута під контролем Міністерства оборони Великої Британії.

Капітан танкера Аджай Пант, громадянин Індії, отримав обвинувачення в ухиленні від санкцій. Він залишається під вартою і очікує судового слухання, запланованого на 16 липня.

Джерела видання в британському уряді повідомили, що після завершення розслідування Національного агентства з боротьби зі злочинністю судно, ймовірно, зможе вільно повернутися до Росії.

Водночас, за оцінкою британських посадовців, 98 тисяч тонн нафти Urals на борту танкера тепер юридично належать Великій Британії і можуть бути використані або продані урядом.

Ринкова вартість цієї нафти оцінюється приблизно у 35 млн фунтів стерлінгів. За даними The Telegraph, уряд розглядає варіант продажу вантажу з подальшим спрямуванням коштів на фінансування українських військових потреб.

Гроші можуть передати Україні напряму або використати для закупівлі обладнання, яке відправлять на фронт.

Інший варіант, який розглядають у Лондоні, — переробити нафту у Великій Британії та використати її для енергопостачання домогосподарств. Водночас поки незрозуміло, як саме такий вантаж можуть передати з державної власності енергетичній компанії.

Затримання Smyrtos стало суттєвою ескалацією британської боротьби проти російської нелегальної торгівлі нафтою. За оцінками, через тіньовий флот РФ щодня перевозить близько 3,7 млн барелів нафти.

Тіньовий флот дозволяє Росії й надалі використовувати природні ресурси для фінансування агресії проти України, продаючи нафту третім країнам, які не приєдналися до санкцій.

За даними The Telegraph, тіньовий флот Москви може налічувати понад тисячу танкерів. Багато з них є застарілими і перебувають у поганому технічному стані.

Такі судна ходять під прапорами інших країн, щоб обходити санкції, запроваджені Великою Британією, США та ЄС.

Британські урядові джерела заявили The Telegraph, що рейд на Smyrtos був “лише початком” і що Лондон продовжить переслідувати судна, які порушують санкції у Ла-Манші.

Водночас частину таких танкерів супроводжують російські військові кораблі, що раніше стримувало британських міністрів від наказів про їх затримання.