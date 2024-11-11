Британія і Франція спробують переконати Байдена дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, – The Telegraph

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон спробують переконати президента США Джо Байдена дати Україні дозвіл наносити удари по цілях на території Росії за допомогою франко-британських ракет Storm Shadow.

Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на джерела в уряді Великої Британії.

“Очікується, що Кір Стармер і Еммануель Макрон зроблять останню відчайдушну спробу перешкодити зусиллям Дональда Трампа щодо скорочення підтримки США України”, – написала газета.

Лідери Великої Британії та Франції обговорять цю тему в Парижі, куди Стармер приїде 11 листопада на церемонію на честь річниці закінчення Першої світової війни. За інформацією видання, офіційний Лондон сподівається, що Байден “нарешті дасть дозвіл, якого Київ домагався кілька місяців”.

Як очікується, лідери двох країн також обговорять, як обрання Дональда Трампа президентом відіб’ється на війні на Близькому Сході, а також поговорять про можливу торговельну війну між США і Європою.