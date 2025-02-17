Політика

Британія готова відправити війська в Україну для забезпечення мирної угоди, – Стармер
17 Лютого 2025 07:26
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / Фото: Stefan Rousseau/PA
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / Фото: Stefan Rousseau/PA

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність направити британських військових в Україну, якщо це буде необхідно для виконання майбутньої мирної угоди.

Як повідомляє The Telegraph, Лондон прагне відігравати провідну роль у забезпеченні безпеки України, зокрема шляхом подальшої підтримки ЗСУ.

“Це також означає готовність і бажання зробити внесок у гарантії безпеки України шляхом розміщення наших військ на місцях, якщо це буде необхідно”, – заявив Стармер.

Він наголосив, що завершення війни не повинно стати лише паузою перед новим нападом Росії. Британія, за його словами, може відігравати “унікальну роль” у мирному процесі як міст між Європою та США.

The Telegraph зазначає, що формат європейських миротворчих сил ще не визначений. Одним із варіантів може стати розміщення військових подалі від лінії фронту відповідно до умов можливого мирного договору.


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