Суспільство

Бригадний генерал Сергій Собко йде з Сил тероборони

10 Січня 2024 09:01
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армія

Начальник штабу — заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Сергій Собко повідомив, що залишає Сили ТрО з 10 січня.

Про це він написав у Facebook.

Собко не уточнив причину своєї відставки. Можливо, його переведуть на іншу посаду.

«Хочу сказати лиш одне — я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО», — написав він.

Бригадний генерал згадав, що на початку широкомасштабного вторгнення Сили ТрО за кілька тижнів виросли з 10 до 100 тисяч людей. Більшість бійців не мала раніше військового досвіду і потребувала фахової підготовки. Собко згадав труднощі, серед яких — забезпечення підрозділів їжею, одягом, зброєю та боєприпасами, навчання солдатів і підготовка командирів.

«Розгортаючи Сили територіальної оборони, виявилося, що те, що виглядало на перший погляд непривабливим і недооціненим, стало предметом гордості. Бо вкладаючи зусилля та час, дбаючи про щось, ти будеш це любити. Ти пишатимешся кожним здобутком, кожною перемогою. Ти бачитимеш поступ, і ви зростатимете разом», — резюмував Собко.

Герой України Сергій Собко з початком війни на Донбасі у 2014 році виконував бойові завдання на сході як командир батальйону. Після створення у січні 2022 року Сил тероборони ЗСУ Собка призначили начальником штабу — заступником командувача Сил ТрО. На початку повномасштабного вторгнення росії він був одним із керівників оборони Києва. У березні 2022 року Собку надали звання бригадного генерала.


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