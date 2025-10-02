Соціальна реклама

20-та бригада «Любарт» – це втілення відваги, міцності й любові до України. Сьогодні цей підрозділ є втіленням стійкості та взірцем для наступних поколінь.

Як була створена бригада та чому «Любарт»?

У лютому 2022 року на Волині було створено добровольчий підрозділ «Любарт». Він отримав свою назву на честь князя Любарта Гедиміновича – захисника Руського королівства XIV століття.

Спершу до складу увійшли ветерани “Азову” та учасники АТО з Волині та Галичини. Згодом приєдналися ультрас та патріотичні активісти. Перші завдання – охорона Луцького аеропорту, стратегічних об’єктів та боротьба з диверсійними групами.

Перші бойові завдання

У квітні 2022 року «Любарт» працював на Київщині, зокрема в Бородянці. Бійці проводили зачистки та забезпечували розмінування після відходу росіян.

У травні 2022 року підрозділ перетворився на загін спеціальних операцій у складі ССО ЗСУ. Це стало переломним моментом у його розвитку.

Бої та випробування

Бахмут та Запорізький напрямок

У 2022–2023 роках «Любарт» брав участь у боях за Нескучне, Велику Новосілку та в обороні Бахмута. Ці бої стали випробуванням витривалості та мужності.

У 2023 році підрозділ воював у Херсонській області, це були переправи на лівобережжя Дніпра, операції на островах і у плавнях.

Восени 2023 року – штурмові бої на Запоріжжі поблизу Вербового та Новопокровки.

У складі “Азову”

12 лютого 2024 року “Любарт” увійшов до складу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» як 5-й батальйон. Це дало змогу значно посилити особовий склад, техніку та бойові спроможності.

З весни 2024 року батальйон воював у Серебрянському лісі, а восени того ж року — на Торецько-Ньюйоркському напрямку, де тривали одні з найзапекліших боїв.

У квітні 2025 року батальйон “Любарт” було реорганізовано у 20-ту бригаду оперативного призначення у складі 1-го корпусу НГУ “Азов”.

Це стало визнанням заслуг і вже були видні вагомі результати:

збільшено чисельність особового складу;

покращено технічне оснащення;

посилено бойові можливості.

Нинішній командир – Вадим «Янкі» Крикун

Бригаду очолює підполковник Вадим Крикун з позивним “Янкі”, який з 2014 року служив у батальйоні “Азов”. Він пройшов через Іловайськ, Мар’їнку, Широкине, Бахмут, Велику Новосілку.

Командир отримав багато нагород, з них є – “Сталевий хрест”, “Срібний хрест”, а також відзнака Президента України “За оборону України”.

Бригада «Любарт» – це підрозділ відважних українців, який щодня обороняє Батьківщину. Станьте частиною бригади або надайте їм підтримку!

Офіційний сайт Бригади «Любарт»