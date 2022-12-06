Кримінал

Брат Царьова проситься на обмін в РФ

6 Грудня 2022 14:28
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сбу, обмін

За матеріалами Служби безпеки до реального строку ув’язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині.

Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту «новоросія» Олега Царьова.

Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі.

“Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів”, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області.

Для цього готував серію вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури.

Окупанти обіцяли йому «крісло» голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина рф.

Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.


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