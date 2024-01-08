Суспільство

Брала хабарі за допомогу ухилянтам: у Чернігові поліція затримала адвокатку

8 Січня 2024 20:08
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Поліцейські Чернігова затримали 36-річну адвокатку, яка системно організовувала чоловікам призовного віку статус непридатного до військової служби.

Про це повідомила поліція Чернігівської області

“Заручившись підтримкою членів ВЛК одного з медичних закладів, фігурантка вимагала від військовозобов’язаних від 6000 до 7000 доларів неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів.

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали зловмисницю під час отримання 200 000 гривень хабаря за проходження медичного обстеження ВЛК громадянином із подальшим позитивним висновком про непридатність”.

Також в автомобілі фігурантки вилучили ще 8 000 доларів. Її затримали та повідоми

ли про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.


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