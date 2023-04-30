Політика

Бої на Сході точаться на відстані до 50 метрів, – Нацгвардія

30 Квітня 2023 14:36
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бої, фронт

Бої на деяких ділянках фронту на сході України точаться на мінімальних відстанях. Мова йде про 100, а в деяких випадках про 50 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Нацгвардії Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що лінія фронту наразі майже не рухається. Найактивніші бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

“Але саме епіцентром є Мар’їнський та Бахмутський напрямки. Тут дійсно найбільша кількість саме штурмових дій, і тут, на цих ділянках, тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях”, – сказав Музичук.

За його словами, у районі Бахмута та Мар’їнки бої подекуди точаться на відстані до 50 метрів.

Він додав, що на Запорізькому і Херсонському напрямках російська армія продовжує облаштовувати ешелоновану оборону.

“Мова не про те, що тут майже відсутні спроби штурмових дій – тут також є артилерійські обстріли. За останню добу по позиціях Нацгвардії їх було трохи понад 30. І на цій ділянці активно застосовується розвідка за допомогою БПЛА”, – наголосив речник Нацгвардії.


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