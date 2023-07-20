Боррель заявив про збільшення підтримки України на фоні ударів РФ по півдню

Удари російських військ по портовій інфраструктурі на півдні України та запасам зерна, які призначались для експорту, загрожують продовольчою кризою для всього світу. З огляду на це країни Європейського Союзу обговорять збільшення підтримки для Києва.

Про це 20 липня заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель перед початком засідання Ради міністрів Європейського Союзу.

“На цей момент і протягом цієї ночі Росія розбомбила і знищила портову інфраструктуру в Одесі і сховища зерна. Понад 60 000 тонн зерна було спалено. Таким чином, вони не лише виходять із зернової угоди, щоб зупинити вивіз зерна з України, але й спалюють зерно”, — зазначив посадовець.

Він підкреслив, що Росія своїми діями створює загрозу продовольчої кризи для всього світу.

“Вже третю ніч поспіль масовані повітряні атаки на Одеський порт та інфраструктуру призводять не лише до жертв серед цивільного населення, але й до значних руйнувань зерносховищ, які там зберігаються. Це варварське ставлення буде взято до уваги Радою сьогодні. По розмові з Кулебою (міністром закордонних справ Дмитром Кулебою — ред.) ми матимемо більше інформації. Але те, що ми вже знаємо, це створить велику, величезну продовольчу кризу в світі”, — сказав Боррель.

Посадовець зауважив, що раніше РФ не завдавала систематичних ударів по зерносховищах.

“І це — щось нове, адже до цього часу принаймні зерно не вивозилося, але й не знищувалося. Розгляд будь-якого судна або військового корабля як військової цілі Росією є кроком вперед для того, щоб продовжувати перешкоджати Україні експортувати своє зерно. І це має два наслідки, по-перше — для самої України, позбавляючи її ресурсів. І друге — для решти світу, який буде позбавлений цієї критично важливої сировини. Зерно є критичною сировиною”, — підкреслив він.

За його словами, країни ЄС обговорять продовження підтримки України, зокрема, шляхом збільшення фінансування Європейського фонду миру.

“Ми будемо слухати Кулебу, ми будемо обговорювати, як продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, з довгостроковими безпековими зобов’язаннями і гарантіями для України з нашого боку, що означає збільшення ресурсів Європейського фонду миру. Він представив план, щоб забезпечити фінансову підтримку України в наступні роки, яка становитиме досить значну суму грошей. Я сподіваюся, що міністри його підтримають”, — розповів посадовець.

Він додав, що поки що не хоче називати обсяги фінансової підтримки, оскільки для цього спочатку потрібна політична згода міністрів.

“Але зрозуміло, що нам доведеться більше взаємодіяти з Україною, маючи стабільний інструмент. Тому що Україна потребуватиме підтримки не місяць за місяцем, а в довгостроковій перспективі, інструкцій і безперервної підтримки”, — наголосив Боррель.

Окрім того, країни ЄС обговорять із Кулебою збільшення військової підтримки України.

“І що ж, з Дмитром (Кулебою — ред.) доведеться обговорити, як діяти далі, але є лише одне рішення — збільшити військову підтримку України. Їх бомбардують. Ми повинні забезпечити протиповітряну оборону. Якщо росіяни використовують безпілотники, ми повинні надати їм протиповітряні засоби для знищення цих безпілотників. Вони це роблять, але масовані атаки протягом останніх трьох ночей вимагають від нас, і відповідь може бути лише одна, окрім риторики, надання більшої кількості військових ресурсів”, — підкреслив Жозеп Боррель.