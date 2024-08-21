Політика

Боррель закликає зняти обмеження на удари по військових цілях на території РФ
21 Серпня 2024 18:57
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Євросоюз, війна
Президент України Володимир Зеленський та високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель / Фото: ОП

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що зняття заборони на використання Україною західної зброї для ударів по Росії сприяє мирному процесу та врятує життя українців.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків”, – заявляє дипломат ЄС. Ось про які наслідки він говорить:

  • посилення самооборони України, позбавлення Росії території для нападів і бомбардувань українських міст та інфраструктури.
  • порятунок життів і зменшення руйнувань в Україні.
  • допомога у просуванні мирних зусиль.

Наступного тижня Боррель зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі.

“Як я передав міністру Кулебі, ЄС повністю підтримує боротьбу України проти російської агресії. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із ним та дискусії з міністрами закордонних справ та оборони ЄС, щоб просунутися у нашій підтримці України”, – підсумував глава європейської дипломатії.


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