Політика

Боррель порівняв Путіна зі Сталіним

6 Листопада 2023 17:01
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Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Йосипом Сталіном. За словами дипломата, для них людське життя не має значення і не цінується.

«Якщо Україна програє – ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність і єдність у підтримці України», — сказав Боррель під час виступу перед послами ЄС.

Дипломат підкреслив, що Євросоюз — це головний постачальник допомоги для України.

«Втрати Росії важливі, але Росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей і зброї. Без жалю про те, скільки коштує людське життя. До Путіна Сталін був переконаний, що кількість сама по собі є джерелом якості, коли людське життя не має значення і не цінується», — сказав він.

Боррель додав, що для українців неприйнятний рівень втрат.

Але для країни-агресора Росії, за його словами, у короткостроковій перспективі питання втрат «дуже прийнятне».

Дипломат переконаний, що єдине рішення — продовжувати допомогу для України та залишатися об’єднаними навколо цього питання, бо «ставкою є наші ключові цінності».


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