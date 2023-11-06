Боррель порівняв Путіна зі Сталіним

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Йосипом Сталіном. За словами дипломата, для них людське життя не має значення і не цінується.

«Якщо Україна програє – ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність і єдність у підтримці України», — сказав Боррель під час виступу перед послами ЄС.

Дипломат підкреслив, що Євросоюз — це головний постачальник допомоги для України.

«Втрати Росії важливі, але Росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей і зброї. Без жалю про те, скільки коштує людське життя. До Путіна Сталін був переконаний, що кількість сама по собі є джерелом якості, коли людське життя не має значення і не цінується», — сказав він.

Боррель додав, що для українців неприйнятний рівень втрат.

Але для країни-агресора Росії, за його словами, у короткостроковій перспективі питання втрат «дуже прийнятне».

Дипломат переконаний, що єдине рішення — продовжувати допомогу для України та залишатися об’єднаними навколо цього питання, бо «ставкою є наші ключові цінності».