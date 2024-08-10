Спорт

Українська борчиня Ірина Коляденко виборола олімпійське срібло
10 Серпня 2024 23:10
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олімпіада
Українська борчиня Ірина Коляденко / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Українська борчиня Ірина Коляденко у ваговій категорії до 62 кілограмів програла у фіналі японці Сакура Мотока і здобула олімпійське срібло.

Про це повідомило “Суспільне спорт”.

Коляденко відкрила рахунок наприкінці другої хвилини сутички — Мотокі поступилася балом за пасивність. Трьома атаками до кінця періоду японка перехопила лідерство та вийшла вперед 6:1.

У перерві українська сторона успішно оскаржила останні два бали Мотокі у періоді — на заключні три хвилини борчині виходили за рахунку 4:1 на користь Сакури.

Протягом другого періоду Мотокі збільшила свою перевагу і довела рахунок до 12:1 — Коляденко достроково програла сутичку і завершила Олімпіаду зі “сріблом”.

Ірина Коляденко у 2022 році пережила російську окупацію у рідному Ірпені біля Києва, а її квартиру, яку вона отримала за бронзу у Токіо, зруйнувала російська армія.

Збірна України на Олімпіаді в Парижі завоювала три золота, чотири срібних і чотири бронзи. Золото здобули команда шаблісток, боксер Олександр Хижняк та стрибунка Ярослава Магучіх.


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