Українська борчиня Ірина Коляденко виборола олімпійське срібло

Українська борчиня Ірина Коляденко у ваговій категорії до 62 кілограмів програла у фіналі японці Сакура Мотока і здобула олімпійське срібло.

Про це повідомило “Суспільне спорт”.

Коляденко відкрила рахунок наприкінці другої хвилини сутички — Мотокі поступилася балом за пасивність. Трьома атаками до кінця періоду японка перехопила лідерство та вийшла вперед 6:1.

У перерві українська сторона успішно оскаржила останні два бали Мотокі у періоді — на заключні три хвилини борчині виходили за рахунку 4:1 на користь Сакури.

Протягом другого періоду Мотокі збільшила свою перевагу і довела рахунок до 12:1 — Коляденко достроково програла сутичку і завершила Олімпіаду зі “сріблом”.

Ірина Коляденко у 2022 році пережила російську окупацію у рідному Ірпені біля Києва, а її квартиру, яку вона отримала за бронзу у Токіо, зруйнувала російська армія.

Збірна України на Олімпіаді в Парижі завоювала три золота, чотири срібних і чотири бронзи. Золото здобули команда шаблісток, боксер Олександр Хижняк та стрибунка Ярослава Магучіх.