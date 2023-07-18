Онлайн казино Joker входить у топ найкращих віртуальних клубів України. Ресурс працює за ліцензією КРАІЛ, користувачам гарантується безпека та виплата виграних коштів. Для новачків на сайты Джокер казино передбачено бездепозитний бонус за реєстрацію у розмірі 100 гривень – видають його у форматі фріспінів. Також можна активувати вітальне заохочення за перше поповнення на суму від 150 грн, або ж взяти участь у програмі лояльності.

Бездепозитний бонус казино Joker за реєстрацію акаунту

Бездепозитний бонус є одним з найзатребуваніших заохочень серед користувачів українського казино. Його основні характеристики та особливості:

доступний тільки новим гравцям, що пройшли реєстрацію;

вейджер на відіграш складає х30;

термін відігравання становить 24 години з моменту активації подарунка.

Для отримання бездепу треба пройти онлайн реєстрацію в казино з підтвердженням номеру телефона. Подаровані кошти слід використовувати для ставок в певних ігрових автоматах. Виведення призових грошей доступне тільки після повного відіграшу бонусу та мінімум одного внесеного депозиту.

Чи варто брати бонус Джокер?

Бездепозитний бонус казино створений для залучення нових гравців на гральний майданчик. Він характеризується відносно невисоким вейджером для фріспінів, тому презент не складно буде відіграти. Перед реєстрацією варто ознайомитися з умовами його отримання та відіграшу, а потім приймати рішення щодо активації. Бездеп допоможе підвищити шанси на отримання грошового виграшу в автоматах. Крім подарунка без депозиту, у віртуальному клубі пропонуються й інші спеціальні промо пропозиції.

Як грати на бонуси і отримувати зиск

Щоб грати в автомати Джокер на отриманий бонус, треба ознайомитися з правилами знаходження на сайті. Використовувати прозові гроші для фріспінів можна не в кожному ігровому апараті з асортименту клуб. Заохочення призначене для автомата 40 Chilli Fruits Flaming Edition. Призові 100 гривень фріспінами в казино Джокер – це фактично 25 безкоштовних обертань зі ставкою 4 гривні на кожний спін. Якщо раптом бонусні кошти закінчаться, треба буде використовувати власні гроші. Для цього потрібно поповнити персональний рахунок.

Як швидко вивести виграші з казино Джокер

Щойно гравцем будуть виконані всі умови відіграшу бездепозитного бонусу, відповідну суму буде зараховано на основний рахунок. Після цього її можна буде вивести. Треба виконати стандартні для таких моментів кроки:

Залогінитись на сайті грального закладу. Перейти до розділу «Каса». Натиснути на кнопку «Вивести гроші». Вибрати платіжний інструмент для цієї операції та вказати його реквізити. Вписати суму для виплати та підтвердити платіж.

Терміни отримання грошей залежать від обраної платіжної системи, завантаженості сервісу. Зазвичай транзакції проходять протягом 1-24 годин. Для обробки заявок на виплату від 20000 гривень може знадобитися процедура верифікації. Щоб підтвердити особу користувача, достатньо надіслати на пошту саппорта скан-копію свого паспорта або іншого документа з фото.