Бойовим підрозділам збільшать фінансування та спростять закупівлю транспорту, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив про низку рішень спрямованих на підтримку бойових підрозділів Сил оборони.

Про це Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Тепер бригади зможуть закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку за рахунок прямого фінансування, так само, як це відбувається з дронами. Покупати дозволять як нову, так і вживану техніку. Уряд найближчим часом формалізує відповідні документи, щоб ця можливість запрацювала вже у серпні.

Також суттєво збільшать фінансування бойових підрозділів — відтепер на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях, виділятимуть по 7 мільйонів гривень, що дасть змогу бригадам отримувати на десятки мільйонів гривень більше.

Окрім того, спростять і цифровізують процедури списання майна, а терміни списання значно скоротять.

Ще одне важливе нововведення — спрощення процедури нагородження військових.

“На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну — це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження й бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду”, — зазначив президент.

За його словами, Міністерство оборони вже напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, тож найближчим часом будуть реалізовані зміни.