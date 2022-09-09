Кримінал

Бойовики віддали тіло вбитого у СІЗО Донецька британського волонтера

9 Вересня 2022 16:36
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Донецьк передав Києву тіло померлого у слідчому ізоляторі британця Пола Урі, заявила представник окупантів Дар’я Морозова.

“Тіло Пола Урі, який 10 липня поточного року помер внаслідок хронічних захворювань в одній із установ кримінально-виконавчої системи республіки, днями передано Україні”, – йдеться у повідомленні, на яке посилаються російські ЗМІ.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Пола Урі вбили. Він не був солдатом, а працював на одну із громадських організацій, які допомагають постраждалим від війни.


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