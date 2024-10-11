Кримінал

Бойовики напали на вугільні копальні у Пакистані: є загиблі та поранені
11 Жовтня 2024 14:25
читать на русском →
пакистан
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Внаслідок нападу бойовиків  на кілька невеликих приватних вугільних шахт у провінції Белуджистан Пакистану 21 людина загинула, семеро було поранено.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили у поліції, у п’ятницю вдосвіта близько 40 бойовиків здійснили атаку ракетами і гранатами 10 невеликих розташованих одна біля одної місцевих копалень та місця, у яких проживали шахтарі.

Після обстрілу бойовики обшукали копальні та розстріляли вцілілих робітників, після чого повністю спалили всі 10 шахт та обладнання з технікою.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Жовтня 2024 14:04

Водій-порушник побив інспекторку з паркування у Києві
11 Жовтня 2024 12:55

Ціни на українську косметику зростуть на 50%
11 Жовтня 2024 12:07

Зеленський прибув на зустріч з Папою Римським до Ватикану 
11 Жовтня 2024 11:46

Окупанти атакували Україну 2 ракетами і 66 Шахедами
11 Жовтня 2024 11:30

У “Харківобленерго” вкрали енергетичного обладнання на понад 17 мільйонів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки