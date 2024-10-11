Бойовики напали на вугільні копальні у Пакистані: є загиблі та поранені

Внаслідок нападу бойовиків на кілька невеликих приватних вугільних шахт у провінції Белуджистан Пакистану 21 людина загинула, семеро було поранено.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили у поліції, у п’ятницю вдосвіта близько 40 бойовиків здійснили атаку ракетами і гранатами 10 невеликих розташованих одна біля одної місцевих копалень та місця, у яких проживали шахтарі.

Після обстрілу бойовики обшукали копальні та розстріляли вцілілих робітників, після чого повністю спалили всі 10 шахт та обладнання з технікою.