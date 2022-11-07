Бойовик угрупування “Призрак” переховувався в Одесі

СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання «Призрак», який сподівався «залягти на дно» в Одесі.

ЗХа даними СБУ, він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

Потім тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до рф.

У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався «залягти на дно».

За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до ростова-на-дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою «Ангел».

Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої «лнр» під виглядом «гуманітарних» вантажів з росії.

Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади «Призрак», яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу рф у захоплених районах Луганщини.

Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці «постановочних» сюжетів для інформресурсів кремля. Під час пропагандистських заходів він на власному «прикладі» займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.