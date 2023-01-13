Суспільство

Бобри прийшли на допомогу Україні

13 Січня 2023 18:15
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курйоз

У Волинській області бобри допомагають українській армії боронити кордон із Білоруссю на тлі чуток про загрозу повторного вторгнення військ РФ, повідомляє Reuters.

Представник підрозділу Волинської бригади ЗСУ Сергій Хомінський заявив, що завдяки місцевій популяції бобрів один із напрямків для наступу став непрохідним.

“Коли [бобри] будують греблі, зазвичай люди їх руйнують, але цього року цього не сталося через війну, тож тепер скрізь вода”, – заявив він.

Через заболоченість полів територія вздовж кордону України та Білорусі стала непрохідною, повідомляє аналітик Конрад Музика, керівник оборонної консалтингової компанії Rochan Consulting.

“Це жахливе місце для проведення наступальної операції. Там багато водотоків, дуже мало доріг. Це дозволить українським силам легко спрямовувати рух російських військ у певні райони, де їх буде обстріляно артилерією”, – заявив він.


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