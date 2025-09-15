Близько п’ятої частини російських девелоперів на межі банкрутства, — СЗР

Близько 20% російських забудовників опинилися на межі банкрутства через падіння продажів і високі іпотечні ставки, у майбутньому їхня частка може зрости до 30%.

Найуразливішими залишаються компанії, які спеціалізуються на “масовому житлі” і залежать від попиту на іпотеку, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, понад 19% забудовників офіційно переносять терміни здачі об’єктів. Такі затримки переводять компанії у категорію “проблемних”.

“Галузь потерпає від низького попиту, обмеженої держпідтримки та відтоку ресурсів на війну проти України. Як наслідок – скорочення продажів, зростання боргового навантаження та замороження будівництва”, – стверджує СЗРУ.

“Інвестиції в нерухомість у першому півріччі 2025 року впали на 44 %. Банки жорстко відсіюють клієнтів: у червні відхилили 50,6 % заявок на іпотеку. І навіть позичальникам із бездоганною кредитною історією квартири стають практично недосяжними – реальна вартість іпотеки разом зі страховками та комісіями сягає мінімум 25 % річних”, – говориться у повідомленні.

Такий рівень ставок тисне не лише на домогосподарства, а й на бізнес. У корпоративному сегменті частка проблемних кредитів у ІІ кварталі піднялася до 10,4 %, або $111,9 млрд, додавши $8,6 млрд за три місяці. Найбільше погіршення зафіксовано саме в галузі нерухомості.

Російська влада вже почала розглядати можливість запровадження мораторію на банкрутства забудовників, зовнішню санацію та створення тимчасових держфондів для добудови проблемних об’єктів, додає розвідка.