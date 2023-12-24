Політика

Bloomberg: Зброя Путіна для перемоги над Заходом – брехня. Він перемагає

24 Грудня 2023 17:13
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«Подобається вам це чи ні, але історія на нашому боці. Ми вас поховаємо». Так казав радянський прем’єр Микита Хрущов у 1956 році, але історія розпорядилася інакше, пише Bloomberg.

Тепер, через 30 років після розпаду СРСР, Володимир Путін, самозваний історик російської та радянської історії, схоже, перебуває на хвилі Хрущова. «Історичний період безроздільного домінування Заходу у світових справах добігає кінця», — заявив він минулого року під час однієї зі своїх нескінченних прес-конференцій.

То як же Путін, з економікою вдесятеро меншу за американську, і пошарпану армію, що загрузла в Україні, обрушить міжнародний порядок на чолі зі США?

Звісно, що спідтиха, як і личить колишньому співробітнику гебісту, вказує агентство. А також попереджає Колдер Уолтон (помічник директора Гарвардського центру Белфера), спираючись на недавню пристрасть американців до «постправди».

Уолтон додає: “Коли ми навіть не можемо домовитися про такі речі, як факти, мати послідовну стратегію інформаційної війни, м’яко кажучи, складно”.

Так, він працює з Еллен Маккарті з Гарвардської школи Кеннеді, яка розробляє інструмент, який «дозволить людям використовувати ШІ, щоб самостійно судити про те, чи отримана інформація в Інтернеті від ворожої держави, чи вона була сфальсифікована». Вони мають намір запровадити його до президентських виборів наступного року.


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